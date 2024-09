Vietnam: Incontro tra Tô Lâm e Thongloun Sisoulith per rafforzare la cooperazione bilaterale

11 Settembre 2024_ Il Segretario generale del Partito e Presidente del Vietnam, Tô Lâm, ha incontrato il suo omologo laotiano, Thongloun Sisoulith, per discutere della cooperazione tra i due governi. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza eccezionale della visita per rafforzare i legami bilaterali. Entrambi i leader hanno espresso il desiderio di approfondire la collaborazione in vari settori, contribuendo così alla stabilità e alla prosperità della regione. Questo incontro rappresenta un passo significativo nelle relazioni tra Vietnam e Laos, due paesi confinanti del Sud-est asiatico. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. I due paesi condividono una lunga storia di cooperazione e amicizia, e continuano a lavorare insieme per affrontare le sfide comuni.