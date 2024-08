Vietnam: Indagine su gestione terreni e investimenti nella provincia di Gia Lai

23 Agosto 2024_ La Thanh tra Chính phủ ha pubblicato un rapporto sull'ispezione della gestione e utilizzo dei terreni nella provincia di Gia Lai, evidenziando irregolarità nella vendita di terreni pubblici senza gara d'appalto. Tra i progetti esaminati, spicca quello della costruzione della Scuola Hoàng Diệu Asean, per il quale si segnala un rischio di perdita di entrate per lo Stato. L'ente ha raccomandato al governo provinciale di rivedere i prezzi dei terreni e di recuperare eventuali tasse non versate. La fonte di questa notizia è Đầu tư, che sottolinea l'importanza della trasparenza nella gestione dei beni pubblici in Vietnam.