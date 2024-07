Vietnam: Indagini e riforme in corso su grandi casi di corruzione

5 Luglio 2024_ Il Segretario Permanente del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, Lương Cường, ha chiesto al Comitato Centrale per gli Affari Interni di concentrarsi sull'indagine e la gestione rigorosa di gravi casi di corruzione. Tra i casi sotto esame ci sono quelli legati a AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An e il progetto Sài Gòn Đại Ninh. Inoltre, gli studenti che hanno già superato le selezioni per l'università e il college di pedagogia nel 2024 devono registrarsi nuovamente sul sistema di selezione del Ministero dell'Istruzione e della Formazione dal 18 al 30 luglio. Lo riporta nld.com.vn. Altri temi trattati includono la mancanza di personale qualificato a Ho Chi Minh City e nuove misure per controllare le violazioni nel commercio elettronico.