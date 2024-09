Vietnam: Inizio del decimo congresso del Partito Comunista con riforme significative

19 Settembre 2024_ Il 18 settembre 2024 ha avuto inizio a Hanoi il decimo congresso del Partito Comunista del Vietnam, caratterizzato da importanti innovazioni. Il congresso si svolge in un momento critico, dopo la scomparsa del leader Nguyễn Phú Trọng e in seguito ai danni causati dal tifone numero 3 nel nord del paese. Durante l'incontro, il comitato centrale discuterà dieci argomenti strategici per accelerare l'attuazione del XIII Congresso del Partito, con l'obiettivo di raggiungere i traguardi prefissati entro il 2025. La notizia è riportata da Đầu tư. Questo congresso rappresenta un passo cruciale per il Vietnam, che mira a rafforzare la sua leadership e affrontare le sfide economiche e sociali attuali.