Vietnam: Inizio del funerale di Stato per il Segretario del Partito Comunista Nguyen Phu Trong

25 Luglio 2024_ Oggi ha avuto inizio un funerale di Stato di due giorni per Nguyen Phu Trong, Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, con la cerimonia di omaggio che si svolge presso la Sala Funeraria Nazionale a Hanoi. Il Presidente dello Stato, To Lam, ha accolto il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare di Cuba, Esteban Lazo Hernandez, in visita per il funerale, mentre il Primo Ministro Pham Minh Chinh ha ricevuto la Presidente del Senato australiano, Sue Lines. Numerosi leader internazionali e partiti comunisti hanno inviato messaggi di condoglianze al Vietnam per la scomparsa del leader del Partito. La notizia è riportata da tuoitrenews.vn. Nguyen Phu Trong, figura di spicco della politica vietnamita, ha guidato il Partito Comunista dal 2011, contribuendo a importanti riforme economiche e politiche nel paese.