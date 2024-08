Vietnam: Innovazione nella coltivazione del riso per ridurre le emissioni di gas serra

28 Agosto 2024_ In Vietnam, un progetto di coltivazione del riso a basse emissioni di gas serra ha mostrato risultati promettenti dopo oltre dieci anni di sperimentazione. L'iniziativa, avviata nel 2012 nella cooperativa Kênh 7B, ha portato a un aumento del 9% della produttività e a un incremento del 31% del reddito per gli agricoltori, riducendo al contempo le emissioni di metano del 19-31%. Grazie a tecniche innovative come la riduzione della densità di semina e un nuovo metodo di irrigazione, i contadini hanno potuto ottenere un profitto netto significativamente maggiore. La notizia è riportata da vnexpress.net. Questo progetto è parte di un'iniziativa più ampia del governo vietnamita per promuovere pratiche agricole sostenibili e migliorare la qualità del riso nel paese.