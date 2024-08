Vietnam: Insegnante Mông supera le avversità per educare i bambini in un villaggio remoto

21 Agosto 2024_ Lầu Y Pay, un'insegnante di etnia Mông, è stata recentemente onorata dal Ministero dell'Istruzione e della Formazione per il suo...

21 Agosto 2024_ Lầu Y Pay, un'insegnante di etnia Mông, è stata recentemente onorata dal Ministero dell'Istruzione e della Formazione per il suo impegno nell'educazione dei bambini nel remoto villaggio di Huồi Mới, nella provincia di Nghệ An. Nonostante le difficoltà di accesso e la mancanza di infrastrutture, Pay ha dedicato oltre 15 anni alla sua professione, affrontando ogni giorno un lungo viaggio attraverso le montagne per raggiungere la scuola. La sua determinazione ha portato a un aumento significativo del numero di bambini iscritti all'asilo, contribuendo a cambiare le mentalità locali riguardo all'istruzione. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Pay ha scelto di rimanere nel suo villaggio, dove ha costruito una vita e una carriera, dimostrando un forte senso di responsabilità verso la sua comunità.