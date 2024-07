Vietnam: Instabilità geopolitica e alti tassi di interesse frenano il mercato IPO

22 Luglio 2024_ L'instabilità geopolitica globale e i tassi di interesse elevati hanno reso il mercato delle IPO (Offerte Pubbliche Iniziali) stagnante, influenzando negativamente la fiducia degli investitori nel Sud-Est asiatico. La situazione ha portato a una diminuzione delle nuove quotazioni in borsa, con molte aziende che posticipano o annullano i loro piani di IPO. Gli investitori sono diventati più cauti, preferendo attendere condizioni di mercato più favorevoli prima di impegnarsi in nuove operazioni. Questo trend è particolarmente evidente in Vietnam, dove il mercato finanziario risente delle tensioni globali. Lo riporta il sito di notizie Đầu tư. La situazione attuale richiede una maggiore attenzione da parte delle autorità finanziarie per stabilizzare il mercato e ripristinare la fiducia degli investitori.