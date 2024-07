Vietnam: Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici a Ho Chi Minh City

14 Luglio 2024_ Il Dipartimento dell'Industria e del Commercio di Ho Chi Minh City ha fornito linee guida per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso le stazioni di servizio e in spazi pubblici all'aperto. Questa iniziativa è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la transizione verso l'energia verde. Le stazioni di ricarica devono rispettare le normative di sicurezza e tecniche, inclusi i requisiti di sicurezza stradale e antincendio. Il Dipartimento sta collaborando con altre autorità per elaborare un piano di attuazione della decisione del Primo Ministro sulla transizione energetica verde e la riduzione delle emissioni di carbonio e metano nel settore dei trasporti. Lo riporta voh.com.vn. Questa iniziativa mira a promuovere l'uso di veicoli elettrici e a ridurre l'impatto ambientale del trasporto urbano.