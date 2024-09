Vietnam: Investimenti pubblici in difficoltà a causa del maltempo e della burocrazia

23 Settembre 2024_ Il Vietnam sta affrontando gravi difficoltà nella realizzazione degli investimenti pubblici, con solo il 40,5% del budget previsto per il 2024 già speso dopo otto mesi. Il maltempo, in particolare il recente passaggio del Bão số 3, ha aggravato la situazione economica, riducendo le stime di crescita del PIL. Nonostante gli sforzi del governo per raggiungere un obiettivo di spesa del 95% entro la fine dell'anno, molte province, tra cui Ho Chi Minh e Bắc Ninh, mostrano tassi di spesa inferiori alla media nazionale. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Il governo sta cercando di riformare la legge sugli investimenti pubblici per facilitare e accelerare il processo di spesa e stimolare la crescita economica.