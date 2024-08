Vietnam: Irregolarità nella pianificazione territoriale a Gia Lai per progetti energetici

16 Agosto 2024_ A Gia Lai, Vietnam, sono emerse gravi irregolarità nella pianificazione territoriale, in particolare per l'uso di terreni forestali...

16 Agosto 2024_ A Gia Lai, Vietnam, sono emerse gravi irregolarità nella pianificazione territoriale, in particolare per l'uso di terreni forestali destinati a progetti di energia solare e idroelettrica. Le autorità locali sono state accusate di non rispettare le normative sulla sicurezza nazionale riguardanti l'uso del suolo. Queste violazioni hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini e gli ambientalisti, che temono per la salvaguardia delle risorse naturali. La situazione richiede un intervento urgente per garantire una gestione sostenibile del territorio. La notizia è stata riportata da Đầu tư. Gia Lai è una provincia montuosa nel Vietnam centrale, nota per la sua biodiversità e le sue risorse naturali, che sono ora a rischio a causa di queste pratiche inadeguate.