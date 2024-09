Vietnam: Italia cerca nuovi mercati per l'export di componenti auto

07 Settembre 2024_ L'Italia sta esplorando opportunità di esportazione di componenti automobilistici in Vietnam e Messico, a causa delle difficoltà affrontate dall'industria automobilistica tedesca. Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che la crisi di Volkswagen, un simbolo dell'industria tedesca, ha spinto l'Italia a cercare mercati alternativi. Tajani ha sottolineato l'importanza di diversificare i mercati di esportazione per mitigare l'impatto della crisi sull'export italiano, che nel 2023 ha raggiunto 5,2 miliardi di euro verso la Germania. La notizia è stata riportata da cafef.vn, evidenziando l'interesse dell'Italia per il mercato vietnamita, che potrebbe rappresentare una nuova opportunità per le aziende italiane nel settore automobilistico.