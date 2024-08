25 Agosto 2024_ Jin, il membro più anziano del gruppo musicale sudcoreano BTS, è stato nominato ambasciatore globale di Gucci, suscitando un grande entusiasmo nel settore della moda. La notizia ha avuto un impatto immediato, causando un aumento delle vendite del marchio italiano del 15% in un solo giorno. L'influenza di Jin è evidente attraverso l'alto tasso di interazione sui social media, dove la notizia ha rapidamente guadagnato visibilità. Gucci, noto per il suo stile audace e innovativo, ha visto il suo sito web andare in tilt a causa dell'enorme traffico generato dall'annuncio. La notizia è stata riportata da thanhnien.vn. Questo evento sottolinea l'importanza della cultura pop asiatica nel mercato della moda globale, evidenziando il legame tra Italia e Corea del Sud.