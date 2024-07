Vietnam: La Banca Statale gestirà i tassi d'interesse per stabilità macroeconomica

24 Luglio 2024_ La Banca Statale del Vietnam (SBV) ha annunciato che gestirà i tassi d'interesse nella seconda metà del 2024 per garantire...

24 Luglio 2024_ La Banca Statale del Vietnam (SBV) ha annunciato che gestirà i tassi d'interesse nella seconda metà del 2024 per garantire l'equilibrio macroeconomico e il controllo dell'inflazione. Un funzionario della SBV ha sottolineato l'importanza di mantenere la stabilità macroeconomica in un contesto di sfide economiche. L'ente si impegna a monitorare attentamente le condizioni economiche per adottare le misure necessarie. Questa strategia mira a sostenere la crescita economica e a proteggere il potere d'acquisto dei cittadini. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. La Banca Statale del Vietnam è l'istituzione centrale responsabile della politica monetaria e della regolamentazione del sistema bancario nel paese.