Vietnam: La Cina guida gli investimenti FDI in Vietnam superando Giappone e Corea del Sud

28 Luglio 2024_ La Cina ha superato Giappone e Corea del Sud, diventando il principale investitore FDI in Vietnam, con una quota del 29,7% dei nuovi progetti. Negli ultimi sette mesi del 2024, gli investimenti cinesi in Vietnam sono aumentati di oltre sette volte, raggiungendo 4,47 miliardi di dollari, un incremento del 77,6% rispetto all'anno precedente. Il governo vietnamita sta attivamente incoraggiando le aziende cinesi a investire in settori chiave come l'innovazione, l'energia rinnovabile e l'industria manifatturiera. La notizia è riportata da Đầu tư. Questo trend di crescita degli investimenti cinesi è particolarmente evidente dopo la revoca della politica Zero Covid in Cina, che ha spinto le aziende a cercare nuove opportunità nel mercato vietnamita.