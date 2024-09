Vietnam: La comunità di Việt Tiến riceve aiuti dopo la devastazione delle inondazioni

29 Settembre 2024_ Dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito la comunità di Việt Tiến, il giornale Dân trí ha organizzato un intervento di emergenza per fornire aiuti ai residenti. La situazione è critica, con molte famiglie che hanno perso tutto e necessitano di cibo e beni di prima necessità. Un gruppo di volontari ha portato 3 tonnellate di riso e altri aiuti, affrontando strade pericolose e danneggiate per raggiungere i bisognosi. La comunità, colpita da lutti e distruzione, ha mostrato grande solidarietà e resilienza in questo momento difficile, come riportato da dantri.com.vn. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare le infrastrutture e garantire la sicurezza dei residenti, mentre la popolazione si unisce per ricostruire le proprie vite.