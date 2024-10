Vietnam: La crescita economica del paese supera le aspettative nel 2024

17 Ottobre 2024_ La Banca Mondiale prevede che il Vietnam avrà la crescita economica più forte tra le economie emergenti del Sud-est asiatico, con un aumento del 6,1% nel 2024 e del 6,5% nel 2025. Questo incremento è sostenuto dalla ripresa delle esportazioni, del turismo e degli investimenti, posizionando il Vietnam in una posizione favorevole rispetto a paesi come Thailandia e Indonesia. Inoltre, il paese sta attirando investimenti occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, che hanno recentemente elevato le relazioni bilaterali a un partenariato strategico. La notizia è riportata da Đầu tư, evidenziando il potenziale del Vietnam come hub di produzione, grazie a una forza lavoro giovane e dinamica.