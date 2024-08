Vietnam: La cucina toscana conquista Hanoi grazie allo chef Nico Ceccomoro

22 Agosto 2024_ La tradizione culinaria toscana è al centro di un evento speciale a Hanoi, dove lo chef italiano Nico Ceccomoro, proprietario dei ristoranti Cugini e SanZio Deli, presenta i piatti tipici della sua regione. La cucina toscana, nota per la sua semplicità e l'uso di ingredienti freschi, si basa sul concetto di "cucina povera", trasformando ingredienti umili in piatti deliziosi. Tra le specialità, il famoso steak alla fiorentina e il ragù di cinghiale con pappardelle sono solo alcune delle delizie che i partecipanti possono gustare. La notizia è riportata da vovworld.vn. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per i vietnamiti di scoprire la ricchezza della gastronomia italiana, sottolineando l'importanza della tradizione culinaria nel rafforzare i legami culturali tra Italia e Vietnam.