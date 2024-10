Vietnam: La cultura italiana si fa strada attraverso la letteratura e la traduzione

28 Ottobre 2024_ La cultura italiana continua a influenzare la vita dei vietnamiti, grazie a una crescente disponibilità di opere letterarie tradotte dall'italiano. Recentemente, sono stati pubblicati in Vietnam diversi libri per bambini italiani, rendendo accessibili storie come quelle di Enrico e Pinocchio a nuove generazioni. Inoltre, la presentazione della serie di libri "Văn hóa Ý" (Cultura Italiana) ha segnato un importante passo nella promozione della lingua e della cultura italiana nel paese. Queste iniziative sono state riportate da hanoimoi.vn, evidenziando l'impegno di istituzioni vietnamite e italiane nel rafforzare i legami culturali. La traduzione di opere italiane offre ai lettori vietnamiti l'opportunità di esplorare la ricca eredità culturale dell'Italia, contribuendo a un dialogo interculturale sempre più profondo.