3 Luglio 2024_ La Festa Phu Quoc, parte della Curio Collection by Hilton, si distingue come una gemma nel cuore della 'Città del Tramonto' sull'isola di Phu Quoc, Vietnam. Ispirato dalle città costiere italiane della Costiera Amalfitana, il resort offre un'esperienza culturale mediterranea con architettura iconica e uno stile di vita vibrante. Tra le attrazioni principali, Il Salone, il primo salone italiano a Phu Quoc, e il ristorante The Merchant, che propone piatti ispirati alla cucina di Capri. La struttura offre anche esperienze uniche come workshop di caffè vietnamita e yoga sulla spiaggia. Lo riporta nhipsongkinhte.toquoc.vn. La Festa Phu Quoc rappresenta un ponte culturale tra Vietnam e Italia, offrendo un'esperienza indimenticabile ai visitatori.