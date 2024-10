Vietnam: La Festa Phu Quoc porta il fascino di Amalfi in Vietnam

23 Ottobre 2024_ La Festa Phu Quoc, il primo hotel della Curio Collection by Hilton in Vietnam, si ispira ai pittoreschi paesaggi della Costiera Amalfitana. Situato a Phu Quoc, l'hotel combina elementi di design italiano con la cultura vietnamita, creando un'esperienza unica per i visitatori. La struttura offre una varietà di ristoranti che celebrano la cucina italiana, inclusi piatti tipici come pizza e gelato, utilizzando ingredienti freschi e autentici. La notizia è riportata da vnluxury.vn, evidenziando come l'Italia continui a influenzare il settore dell'ospitalità anche in Vietnam. La Festa Phu Quoc si propone di diventare una meta ambita per coloro che cercano un'esperienza di lusso e cultura durante il loro soggiorno.