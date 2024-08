Vietnam: La soprano Hiền Nguyễn incanta a Perugia con la musica vietnamita

01 Agosto 2024_ La soprano vietnamita Hiền Nguyễn ha emozionato il pubblico a Perugia, Italia, con un concerto che ha unito la tradizione musicale vietnamita e l'eleganza della musica classica. Durante l'evento, ha eseguito brani come 'Ru con mùa đông' e 'Se chỉ luồn kim', accompagnata dal pianoforte del professor Gianni Kriscak, ricevendo calorosi applausi. La performance, che ha visto la partecipazione di circa 500 spettatori, ha messo in risalto l'abilità di Hiền Nguyễn nel fondere stili musicali diversi, con un repertorio che include anche celebri canzoni italiane. La notizia è stata riportata da vietgiaitri.com. Hiền Nguyễn, che ha studiato in Italia, continua a promuovere la cultura musicale vietnamita nel mondo, dimostrando il potere dell'arte di unire le nazioni.