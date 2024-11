Vietnam: La trasformazione digitale come chiave per il progresso sociale ed economico

2 Novembre 2024_ La trasformazione digitale in Vietnam è vista come un'opportunità fondamentale per migliorare la vita dei cittadini, offrendo...

2 Novembre 2024_ La trasformazione digitale in Vietnam è vista come un'opportunità fondamentale per migliorare la vita dei cittadini, offrendo servizi più sicuri e accessibili in vari settori come la salute e l'istruzione. Il presidente del gruppo FPT, Trương Gia Bình, ha sottolineato l'importanza di formare una forza lavoro qualificata per sostenere l'economia digitale e ha evidenziato la necessità di un cambiamento radicale nel sistema educativo. Inoltre, il governo vietnamita sta investendo in infrastrutture digitali per garantire un accesso equo e sostenibile a tutti i cittadini. La notizia è riportata da nhandan.vn. La trasformazione digitale è considerata cruciale per il futuro del Vietnam, con l'obiettivo di posizionare il paese tra le nazioni più avanzate nel contesto globale.