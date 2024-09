Vietnam: La World Youth Orchestra Foundation sostiene i talenti artistici vietnamiti

19 Settembre 2024_ La World Youth Orchestra Foundation (WYO), fondata a Roma dal maestro Damiano Giuranna, ha recentemente premiato otto talenti artistici vietnamiti in collaborazione con il VICAS, l'Istituto Nazionale di Cultura e Arti del Vietnam. Questo evento segna la prima volta che la WYO, un'organizzazione no-profit dedicata alla promozione della musica e della cultura, si impegna in progetti in Vietnam, evidenziando l'importanza della cooperazione culturale internazionale. I premiati, selezionati tra 58 candidature, riceveranno supporto per il loro sviluppo artistico, sottolineando la crescente vitalità della comunità artistica vietnamita. La notizia è stata riportata da vietnam.vn. L'iniziativa è stata possibile grazie al supporto dell'Ambasciata Italiana in Vietnam, che ha facilitato la connessione tra le due realtà culturali.