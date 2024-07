Vietnam: Lamborghini Countach LPI 800-4 suscita interesse tra i collezionisti

10 Luglio 2024_ Un imprenditore vietnamita del settore plastico, noto come Minh Nhua, ha attirato l'attenzione per la sua possibile acquisizione di una Lamborghini Countach LPI 800-4. Questo modello esclusivo, prodotto in soli 112 esemplari, è ispirato al leggendario design di Marcello Gandini degli anni '70. La Countach LPI 800-4, basata sulla Lamborghini Aventador, combina un motore V12 con un sistema mild hybrid per una potenza totale di 803 cavalli. Non è chiaro se Minh Nhua sia tra i fortunati proprietari o se stia considerando l'acquisto di una futura versione roadster. Lo riporta xehay.vn. La notizia sottolinea l'interesse crescente per i marchi automobilistici italiani in Vietnam.