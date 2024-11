Vietnam: Lamborghini inaugura un nuovo showroom a Ho Chi Minh City

03 Novembre 2024_ S&S Automotive ha aperto un nuovo showroom Lamborghini presso l'Hilton Saigon Hotel a Ho Chi Minh City, dopo un anno di successo come distributore ufficiale del marchio italiano in Vietnam. Questo showroom, che si estende su 250 m², offre un'esperienza di lusso e personalizzazione per gli appassionati di supercar, riflettendo gli standard di design di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. La nuova sede si trova nel cuore del distretto 1, un'area nota per la sua vivace economia e cultura del lusso. La notizia è stata riportata da vnluxury.vn, sottolineando l'importanza di Lamborghini nel mercato vietnamita e il suo impegno a offrire servizi esclusivi ai clienti. Il showroom promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti delle auto di lusso in Vietnam.