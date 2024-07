Vietnam: Lanciata nuova forza di sicurezza locale in diverse province

1 Luglio 2024_ Diverse province del Vietnam, tra cui Hanoi, Nha Trang, Đắk Lắk, Bình Dương, Quảng Nam e Bình Thuận, hanno lanciato ufficialmente nuove forze di sicurezza locali per migliorare la protezione dell'ordine pubblico. A Hanoi, la cerimonia ha visto la partecipazione di oltre 570 membri e la presenza di alti funzionari come la vice presidente del Comitato Popolare di Hanoi, Vũ Thu Hà, e il direttore della polizia di Hanoi, il tenente generale Nguyễn Hải Trung. A Nha Trang, il vice primo ministro Trần Lưu Quang ha sottolineato l'importanza di queste forze nel contesto delle nuove sfide di sicurezza. Anche a Đắk Lắk, Bình Dương e Quảng Nam, le cerimonie hanno visto la partecipazione di alti funzionari e la formazione di migliaia di membri. Secondo tuoitre.vn, queste forze agiranno come estensione delle forze di polizia locali, contribuendo alla sicurezza e alla prevenzione dei crimini nelle comunità. Le nuove forze di sicurezza locali sono state create per rispondere rapidamente e efficacemente alle situazioni di emergenza e per rafforzare la sicurezza pubblica.