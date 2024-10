Vietnam: Lancio del programma nazionale per eliminare le abitazioni precarie

05 Ottobre 2024_ Il governo vietnamita ha avviato un programma nazionale per eliminare le abitazioni temporanee e fatiscenti, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Il programma, intitolato "Mái ấm cho đồng bào tôi" (Una casa calda per i miei compatrioti), è stato lanciato dal Primo Ministro Phạm Minh Chính e mira a completare l'iniziativa entro il 2025. Attualmente, ci sono circa 400.000 abitazioni in condizioni inadeguate nel paese, e il governo ha mobilitato risorse significative per affrontare questa problematica. La notizia è stata riportata da dantri.com.vn, evidenziando l'importanza di garantire che nessuno venga lasciato indietro in questo sforzo collettivo. Il programma è parte di un'iniziativa più ampia per migliorare il benessere sociale e ridurre la povertà in Vietnam.