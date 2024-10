Vietnam: L'artista Lê Trang espone a Saigon e a Firenze con opere che celebrano la cultura vietnamita

10 Ottobre 2024_ L'artista vietnamita Lê Trang presenterà la sua mostra "Trang & Tranh" dall'11 al 13 ottobre 2024 presso il Park Hyatt di Saigon, esponendo 21 opere che riflettono la ricca cultura vietnamita. Tra i suoi lavori, due dipinti sono stati selezionati per essere esposti alla Saatchi Gallery di Londra, mentre un altro è stato recentemente presentato a Firenze, in Italia, presso la Isolart Gallery. Le opere di Lê Trang, caratterizzate da un approccio eclettico, affrontano temi sociali e culturali, offrendo una nuova prospettiva sulla vita e le tradizioni vietnamite. La mostra rappresenta un'importante opportunità per valorizzare l'arte vietnamita a livello internazionale, come riportato da baomoi.com. L'influenza della cultura italiana è evidente nella scelta di esporre a Firenze, una città nota per la sua storia artistica e il suo patrimonio culturale.