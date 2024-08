Vietnam: L'artista Mai Trang Olson celebra l'arte italiana con una mostra a Hanoi

30 Agosto 2024_ Mai Trang Olson, artista vietnamita di fama, presenterà la sua mostra "MAJ TRANG OLSON - TƯỞNG NHỚ BÙI XUÂN PHÁI" dal 3 al 12 settembre 2024 presso la Casa delle Belle Arti di Hanoi. La mostra è un omaggio al celebre pittore vietnamita Bùi Xuân Phái e riflette l'influenza dell'arte rinascimentale italiana, che ha ispirato il suo lavoro durante il soggiorno in Europa. Mai Trang, che ha vissuto in Svezia, ha sviluppato uno stile unico che unisce elementi culturali asiatici e europei, rendendo omaggio alla bellezza e alla complessità della vita. La notizia è riportata da arttimes.vn, evidenziando il legame tra l'arte vietnamita e quella italiana. La mostra rappresenta un'importante opportunità per esplorare come l'arte possa unire culture diverse e celebrare la creatività globale.