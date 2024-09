Vietnam: Le esportazioni di riso raggiungeranno un nuovo record nel 2024

16 Settembre 2024_ Le esportazioni di riso del Vietnam sono previste raggiungere un fatturato record di circa 5 miliardi di dollari USA nel 2024, grazie alla forte domanda proveniente da mercati tradizionali come le Filippine. Questo aumento è attribuito alla crescente richiesta di riso vietnamita, noto per la sua qualità e varietà. Le autorità locali stanno lavorando per soddisfare questa domanda, migliorando le capacità produttive e logistiche. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il Vietnam è uno dei principali produttori ed esportatori di riso al mondo, e le Filippine rappresentano uno dei suoi mercati chiave per le esportazioni agricole.