Vietnam: Le imprese private guidano la transizione verso la sostenibilità

12 Ottobre 2024_ Le grandi imprese private in Vietnam stanno trasformando le loro operazioni, investendo in nuovi settori e modelli di business innovativi focalizzati sulla sostenibilità e sull'economia circolare. Queste aziende, come Vinamilk e Vingroup, stanno adottando pratiche commerciali sostenibili per allinearsi con l'obiettivo globale di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Il vicepresidente della Camera di Commercio e Industria del Vietnam, Nguyễn Quang Vinh, ha sottolineato che il successo aziendale ora include anche l'impatto ambientale e sociale. La fonte di queste informazioni è Việt Nam News. Le imprese vietnamite, in particolare quelle private, stanno giocando un ruolo cruciale nello sviluppo economico e nella promozione di pratiche sostenibili, contribuendo così al benessere della società.