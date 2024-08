Vietnam: Le prospettive per il settore bancario si rafforzano nella seconda metà del 2024

14 Agosto 2024_ Il settore bancario in Vietnam mostra segnali di ripresa, con un rallentamento dell'aumento dei crediti deteriorati e un...

14 Agosto 2024_ Il settore bancario in Vietnam mostra segnali di ripresa, con un rallentamento dell'aumento dei crediti deteriorati e un miglioramento del margine di interesse netto (NIM). Gli esperti prevedono che le azioni bancarie guideranno il mercato nella seconda metà dell'anno, grazie a una crescita del credito che potrebbe raggiungere il 14-15%. Nonostante la qualità degli attivi sia diminuita, si prevede una ripresa economica che favorirà il settore. Le previsioni indicano un aumento del 20% degli utili per le banche nel 2024, con un NIM che si attesta al 3,76%. La notizia è riportata da Đầu tư. Gli analisti avvertono, tuttavia, che la crescita non sarà esplosiva e che la qualità degli attivi rimane una preoccupazione, con oltre l'80% delle banche che ha registrato un aumento dei crediti deteriorati rispetto al 2023.