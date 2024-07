Vietnam: Le tre principali compagnie di telecomunicazioni si preparano al lancio del 5G

31 Luglio 2024_ Viettel, Vinaphone e Mobifone, i tre principali operatori di telecomunicazioni in Vietnam, stanno accelerando i loro sforzi per costruire infrastrutture e commercializzare i servizi 5G dopo aver vinto le aste per le frequenze. Queste aziende stanno investendo significativamente per garantire che il Vietnam possa competere nel mercato globale delle telecomunicazioni avanzate. Il 5G promette di rivoluzionare la connettività e di aprire nuove opportunità per l'innovazione tecnologica nel Paese. La notizia è riportata da Đầu tư. L'implementazione del 5G in Vietnam è vista come un passo cruciale per il progresso tecnologico e lo sviluppo economico del Paese.