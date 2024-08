Vietnam: Leader di Vietnam e Cina discutono di cooperazione e stabilità marittima

20 Agosto 2024_ I leader di Vietnam e Cina hanno tenuto un incontro per discutere le principali direzioni per rafforzare la fiducia reciproca e la...

20 Agosto 2024_ I leader di Vietnam e Cina hanno tenuto un incontro per discutere le principali direzioni per rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione tra i due Paesi. Durante il colloquio, è stata sottolineata l'importanza di mantenere la stabilità nelle acque marittime, un tema cruciale per entrambi i Paesi. I leader hanno concordato sulla necessità di intensificare il dialogo e la collaborazione in vari settori, inclusi quelli economici e di sicurezza. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle relazioni bilaterali tra Vietnam e Cina. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Le relazioni tra Vietnam e Cina sono storicamente complesse, ma entrambi i Paesi stanno cercando di trovare un terreno comune per affrontare le sfide regionali.