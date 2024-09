Vietnam: L'eredità di Ho Chi Minh celebrata in Italia con 21 strade a lui dedicate

01 Settembre 2024_ In Italia, ben 21 strade portano il nome di Ho Chi Minh, il leader venerato del Vietnam e simbolo della lotta per l'indipendenza....

01 Settembre 2024_ In Italia, ben 21 strade portano il nome di Ho Chi Minh, il leader venerato del Vietnam e simbolo della lotta per l'indipendenza. Questa iniziativa riflette l'affetto e il rispetto che molti paesi, tra cui l'Italia, nutrono per il grande leader vietnamita, riconosciuto a livello mondiale. Secondo un rapporto del Ministero degli Affari Esteri vietnamita, Ho Chi Minh è onorato anche in altre nazioni con strade, piazze e scuole a lui dedicate. La notizia, riportata da chatluongvacuocsong.vn, sottolinea l'importanza della figura di Ho Chi Minh nel panorama internazionale e il suo impatto duraturo sulla storia e cultura globale. Inoltre, il riconoscimento di Ho Chi Minh in Italia evidenzia i legami storici e culturali tra i due paesi.