Vietnam: Lương Cường eletto nuovo Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam

23 Ottobre 2024_ Il Parlamento vietnamita ha eletto Lương Cường come nuovo Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam con il 100% dei voti...

23 Ottobre 2024_ Il Parlamento vietnamita ha eletto Lương Cường come nuovo Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam con il 100% dei voti favorevoli. Cường, membro del Politburo e Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista, assumerà l'incarico per il mandato 2021-2026. Durante l'ottava sessione del Parlamento, sono stati discussi anche importanti temi legislativi e questioni economiche e sociali. La notizia è stata riportata da baomoi.com. L'elezione di Cường rappresenta un passo significativo nella leadership politica del Vietnam, un paese in rapida crescita economica e sociale.