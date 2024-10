Vietnam: Locman Italy debutta nel mercato vietnamita con un evento esclusivo

04 Ottobre 2024_ Locman Italy, prestigioso marchio di orologi fondato nel 1986 sull'Isola d'Elba, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mercato vietnamita grazie a un evento organizzato da L&M Luxury Timepieces. Durante la serata, il CEO di Locman, Mr. Edoardo Lauber, ha presentato le diverse collezioni di orologi, tra cui Amerigo Vespucci e Ducati, sottolineando l'eccellenza del design italiano. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità locali e ha segnato un'importante tappa per la diffusione del marchio in Asia. La notizia è stata riportata da cosmolife.vn, evidenziando l'interesse crescente per il lusso italiano in Vietnam. I prodotti Locman saranno disponibili presso il showroom di L&M Luxury Timepieces e online, offrendo ai clienti vietnamiti l'opportunità di possedere pezzi unici di alta orologeria.