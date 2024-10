Vietnam: Locman Italy lancia la sua collezione di orologi nel mercato vietnamita

07 Ottobre 2024_ L'azienda L&M Luxury Timepieces ha recentemente presentato il marchio di orologi Locman Italy in Vietnam, attirando l'attenzione di media e appassionati. Durante l'evento, il CEO di Locman, Edoardo Lauber, ha condiviso la storia del marchio e il processo di creazione degli orologi, illustrando le diverse linee disponibili, tra cui Amerigo Vespucci e Ducati. La presentazione ha visto la partecipazione di influencer e celebrità locali, sottolineando l'interesse crescente per il design italiano nel settore orologiero. La notizia è stata riportata da dep.com.vn. Locman Italy è noto per la sua combinazione di artigianato tradizionale e innovazione, rendendolo un marchio ambito anche in mercati emergenti come quello vietnamita.