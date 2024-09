Vietnam: L'OMS supporta il recupero dopo il tifone Yagi

20 Settembre 2024_ L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha espresso il proprio impegno a sostenere il Vietnam durante il difficile periodo di recupero dopo il tifone Yagi, che ha causato gravi danni nel nord del paese. Il tifone ha provocato oltre 330 morti e migliaia di sfollati, danneggiando anche 130.000 abitazioni e oltre 550 strutture sanitarie. L'OMS sta collaborando con il governo vietnamita per fornire assistenza sanitaria e supporto per la ripristino dei servizi essenziali, inclusa la fornitura di acqua potabile e medicinali. La notizia è riportata da Viet Nam News Weekend. L'OMS prevede un approccio a tre fasi per affrontare le esigenze immediate, a medio e lungo termine, per garantire una ripresa efficace e resiliente.