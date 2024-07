Vietnam: Lutto nazionale per la scomparsa del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng

25 Luglio 2024_ Il Vietnam osserva un lutto nazionale in onore del Segretario Generale Nguyễn Phú Trọng, scomparso recentemente, con cerimonie di commemorazione in tutto il paese. Il governo laotiano, guidato dal Segretario Generale e Presidente Thongloun Sisoulith, ha partecipato alle esequie a Hanoi, esprimendo profondo cordoglio per la perdita. La popolazione si è radunata in lunghe file per rendere omaggio, mentre le autorità hanno dichiarato il 25 e 26 luglio giorni di lutto ufficiale, con bandiere a mezz'asta e sospensione delle attività ricreative. La notizia è riportata da vnexpress.net. Nguyễn Phú Trọng è stato una figura chiave nel Partito Comunista del Vietnam, contribuendo significativamente allo sviluppo e alla modernizzazione del paese.