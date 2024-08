Vietnam: Maestro porta l'eleganza italiana a Hanoi con abiti su misura

30 Agosto 2024_ Il marchio sudcoreano Maestro ha aperto un negozio a Hanoi, Vietnam, dedicato agli uomini di successo che cercano abiti eleganti e confortevoli. Specializzato in vestiti formali casual, Maestro utilizza tessuti di alta qualità importati dall'Italia, come cotone, lana e lino, per garantire comfort e durata. La collezione Albero, in particolare, presenta tessuti prestigiosi come Loro Piana e Zegna, noti per la loro traspirabilità e resistenza alle pieghe. Maestro non è solo un marchio di moda, ma un simbolo di stile per gli uomini d'affari asiatici, come riportato da tienphong.vn. Il negozio di Tràng Tiền Plaza offre un'esperienza di shopping esclusiva, con consulenze personalizzate e una garanzia a vita sui prodotti, sottolineando l'importanza della moda italiana nel contesto vietnamita.