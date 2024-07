Vietnam: Maggiori sforzi necessari per accelerare la riforma amministrativa, afferma il PM

15 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Pham Minh Chinh ha sottolineato la necessità di affrontare rapidamente le procedure amministrative ancora troppo complesse per sostenere imprese e cittadini. Durante una riunione del Comitato Direttivo per la Riforma Amministrativa ad Hanoi, Chinh ha riconosciuto i progressi fatti ma ha ammesso che le aspettative non sono state ancora soddisfatte. Ha richiesto ai delegati di identificare le cause delle inefficienze e proporre soluzioni per migliorare l'efficacia della riforma nei prossimi mesi. Secondo il Comitato, l'ambiente imprenditoriale del Vietnam è migliorato, con il paese che ha guadagnato 12 posizioni nel Business Freedom Index mondiale. Lo riporta vietnamnet.vn. Il PM ha anche evidenziato l'importanza di utilizzare efficacemente tutte le risorse per la ripresa e lo sviluppo del paese.