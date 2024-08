01 Agosto 2024_ Midu ha condiviso un video su TikTok in cui il marito Minh Đạt sceglie un dolce per lei presso Cova Paris, un rinomato caffè parigino...

01 Agosto 2024_ Midu ha condiviso un video su TikTok in cui il marito Minh Đạt sceglie un dolce per lei presso Cova Paris, un rinomato caffè parigino con origini italiane. Il video ha rapidamente guadagnato popolarità, suscitando ammirazione per la premura del marito, descritto dai fan come un 'eroe da romanzo'. Cova Paris, situato vicino al famoso Pont Neuf, è noto per i suoi dolci italiani, tra cui il Maritozzo, un classico della tradizione laziale. La fonte di questa notizia è nguoi-noi-tieng.com. Cova, aperto nel 1817 a Milano, è diventato un punto di riferimento per nobili e artisti, e continua a deliziare i visitatori con la sua offerta di dolci e un'atmosfera elegante.