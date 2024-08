Vietnam: Ministero della Salute propone modifiche alla legge sulla sicurezza alimentare

16 Agosto 2024_ Il Ministero della Salute del Vietnam ha proposto modifiche alla legge sulla sicurezza alimentare per includere regolamenti sui requisiti di business per i produttori su piccola scala, con l'obiettivo di ridurre i casi di intossicazione alimentare. Le nuove normative mirano a garantire che anche i piccoli produttori rispettino standard di sicurezza adeguati, contribuendo così a una maggiore protezione della salute pubblica. Questa iniziativa è parte di un impegno più ampio per migliorare la qualità degli alimenti e la sicurezza dei consumatori nel paese. Le modifiche proposte sono attese con interesse da parte degli operatori del settore alimentare e dei consumatori. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Le nuove regole potrebbero avere un impatto significativo sulla produzione alimentare locale, specialmente per i piccoli agricoltori e produttori artigianali.