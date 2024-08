Vietnam: Misure della Banca Statale stabilizzano l'economia contro la dollarizzazione

19 Agosto 2024_ La Banca Statale del Vietnam (SBV) ha implementato misure efficaci per combattere la dollarizzazione dell'economia, tra cui un tasso d'interesse dello 0% sui depositi in dollari statunitensi. Queste politiche hanno contribuito a stabilizzare il mercato dei cambi, aumentando le riserve valutarie e i flussi di investimenti esteri. Gli esperti economici affermano che tali misure sono state fondamentali per ridurre la dipendenza dal dollaro e mantenere l'inflazione sotto controllo. Il vice governatore della SBV, Phạm Thanh Hà, ha sottolineato l'importanza di queste politiche nel lungo termine per l'economia del paese. La notizia è riportata da Việt Nam News. La Banca Statale del Vietnam è l'ente centrale responsabile della politica monetaria e della stabilità economica del paese.