Vietnam: Misure per garantire la fornitura di elettricità durante il caldo estremo

3 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Industria e del Commercio del Vietnam ha annunciato piani per garantire la fornitura di elettricità in caso di prolungate ondate di caldo estremo e riduzione della produzione delle centrali a carbone. La costruzione della linea di trasmissione Quảng Trạch - Phố Nối da 500kV è stata accelerata per supportare il sistema elettrico del nord del paese. Si prevede che la capacità di riserva del sistema elettrico settentrionale rimarrà bassa da agosto a dicembre, richiedendo una rigorosa manutenzione delle capacità disponibili. L'Autorità di Regolamentazione dell'Elettricità del Vietnam monitorerà attentamente la domanda di carico e lo sviluppo idrologico per garantire un'adeguata fornitura di energia. Lo riporta Việt Nam News. Inoltre, si stanno accelerando i progetti di generazione e rete elettrica per aumentare le importazioni di elettricità.