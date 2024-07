Vietnam: Misure urgenti per affrontare le piogge torrenziali nel nord

3 Luglio 2024_ Il Primo Ministro del Vietnam ha emesso una direttiva per prepararsi alle piogge torrenziali previste nella regione settentrionale del paese. Secondo il Centro Nazionale di Previsioni Idrometeorologiche, sono attese precipitazioni tra i 40 e gli 80 mm, con punte superiori ai 150 mm in alcune località, dal 2 al 4 luglio. Le autorità locali e i ministeri sono stati incaricati di monitorare attentamente la situazione e di attuare misure di risposta tempestive ed efficaci per garantire la sicurezza dei residenti e delle proprietà. È stato inoltre richiesto di intensificare la comunicazione per aumentare la consapevolezza pubblica sulle misure di sicurezza e di organizzare evacuazioni e operazioni di soccorso in caso di emergenza. Lo riporta vietnamnet.vn. Il Ministero delle Risorse Naturali e dell'Ambiente è stato incaricato di fornire previsioni e informazioni tempestive per facilitare il lavoro di risposta.