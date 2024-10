Vietnam: Nave da crociera italiana porta oltre 3.000 turisti a Quang Ninh

20 Ottobre 2024_ La nave da crociera italiana Costa Serena è approdata al Porto Internazionale di Pasqua di Ha Long, nella provincia settentrionale di Quang Ninh, il 18 ottobre, portando 3.040 turisti da Hong Kong (Cina). Questo è il secondo viaggio nel 2024 della nave, famosa per i suoi itinerari in Asia, che ha collegato Hong Kong e Ha Long. I visitatori parteciperanno a diverse attività turistiche, tra cui visite alla Baia di Ha Long, patrimonio naturale dell'UNESCO, e al Museo di Quang Ninh. Secondo il Dipartimento provinciale del Turismo, Quang Ninh ha accolto finora 42 navi da crociera internazionali con oltre 50.000 turisti nel 2024, e prevede ulteriori arrivi nei prossimi mesi, inclusa una nuova visita della Costa Serena. La fonte di questa notizia è vietnamnet.vn. La Baia di Ha Long è nota per le sue spettacolari formazioni rocciose e paesaggi marini, ed è una delle principali attrazioni turistiche del Vietnam.