Vietnam: Necessità di migliorare la qualità della forza lavoro per attrarre investimenti tecnologici

22 Luglio 2024_ Il Vietnam punta a diventare un hub tecnologico globale, ma deve migliorare la qualità e la quantità della sua forza lavoro per attrarre investimenti esteri diretti (FDI). Secondo Burkhard Michaelis, direttore del Centro di Ricerca e Sviluppo (R&D) di Bosch Automotive in Vietnam, il centro ha contribuito significativamente all'industria automobilistica locale e globale. Tuttavia, la carenza di personale qualificato rimane una preoccupazione per gli investitori stranieri. Đầu tư riporta che il governo vietnamita è invitato a creare politiche favorevoli per incentivare gli investimenti in R&D e migliorare le infrastrutture. La mancanza di manodopera specializzata ha già portato alcune aziende a scegliere altri paesi per i loro investimenti.